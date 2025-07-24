Dolar
40.48
Euro
47.76
Altın
3,369.00
ETH/USDT
3,596.00
BTC/USDT
118,444.00
BIST 100
10,621.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.-VTR-
logo
Gündem

Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti

Adli Tıp Kurumu (ATK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.

Zeynep Yeşildal  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti

İstanbul

ATK tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Temmuz'da Barım'ın sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasının istendiği hatırlatıldı.

Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasına ilişkin değerlendirme yapılacak

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Benzer haberler

Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti

Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet