Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavisi süren kimse kalmadı.
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.