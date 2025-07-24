Dolar
40.46
Euro
47.75
Altın
3,367.99
ETH/USDT
3,581.20
BTC/USDT
118,184.00
BIST 100
10,629.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.-VTR-
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.

Abdullah Doğan  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi Fotoğraf: Abdullah Doğan - AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavisi süren kimse kalmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Benzer haberler

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet