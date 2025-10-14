Dolar
41.82
Euro
48.39
Altın
4,112.48
ETH/USDT
4,255.00
BTC/USDT
115,394.00
BIST 100
10,556.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Milano ile Tel Aviv arasındaki kardeş şehir protokolünün iptali için gösteri düzenlendi

İtalya'da Filistin destekçileri, Milano kenti ile İsrail’in başkenti Tel Aviv arasındaki "kardeş şehir işbirliği protokolünün" iptali için Milano Belediyesi önünde gösteri ve yürüyüş düzenledi.

Barış Seçkin  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Milano ile Tel Aviv arasındaki kardeş şehir protokolünün iptali için gösteri düzenlendi

Roma

Milano ile Tel Aviv arasında 1997 yılında yapılan kardeş şehir işbirliği protokolünün iptal edilmesine yönelik Milano Belediye Meclisi’nde muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin verdiği önerge bugün görüşülürken, binlerce Filistin destekçisi de belediye yakınlarında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu protokolün iptal edilmesini isteyen göstericiler, sık sık "Milano, kimin tarafında yer alacağını bilir" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Göstericiler, "Kardeş şehre hayır" yazılı büyük bir döviz de açtı.

Bu sırada, Milano Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, muhalefetteki Demokratik Parti (PD) üyelerinin de çekimser kalmasıyla protokolün iptali önerisi reddedildi. Oylamayı, meclis içindeki seyirci bankolarından takip eden bazı Filistin destekçileri, önerge aleyhinde oy kullananları da "Soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti.

Belediye Meclisi'nin kararına tepki gösteren ve "Utanın, utanın" diye slogan atan dışarıdaki protestoculara ise güvenlik güçleri zaman zaman coplu müdahalede bulundu.

Göstericiler daha sonra Loreto Meydanı'na kadar yürüdü ve tepkilerini Milano caddelerine taşıdı.

Barışçıl bir atmosferde geçen yürüyüş boyunca göstericiler, Filistin bayrakları sallayıp, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump aleyhine, Filistin lehine sloganlar attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin öncülüğüyle kurulan GOFFA'nın ilk toplantısı BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı
GITEX Global fuarı "Turcorn 100" Programı'na da destek olacak
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor

Benzer haberler

Milano ile Tel Aviv arasındaki kardeş şehir protokolünün iptali için gösteri düzenlendi

Milano ile Tel Aviv arasındaki kardeş şehir protokolünün iptali için gösteri düzenlendi

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso: Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

İsrailliler, Gazze'de anlaşmanın Netanyahu'ya rağmen Trump sayesinde sağlandığı konusunda hemfikir

ABD Temsilcisi Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı

ABD Temsilcisi Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı

İtalya'da, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi

İtalya'da, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet