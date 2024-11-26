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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mikati: Beyrut saldırıları İsrail'in hiçbir yasa ve normu dikkate almadığını doğruluyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alan saldırıların İsrail'in hiçbir yasa ve normu dikkate almadığının kanıtı" olduğunu belirtti.

Muhammed Emin Canik  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Mikati: Beyrut saldırıları İsrail'in hiçbir yasa ve normu dikkate almadığını doğruluyor

Istanbul

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden Mikati'nin, İsrail'in başkent Beyrut'u hedef alan saldırılarına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Mikati, "İsrail'in bu akşam Beyrut'a ve Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik, özellikle sivilleri hedef alan histerik saldırıları, bir kez daha İsrail'in hiçbir yasayı ve normu dikkate almadığını doğruluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Beyrut'u özellikle nefretle hedef aldığına vurgu yapan Mikati, Beyrut'un çeşitli köklere sahip Lübnan halkı için birleştirici bir unsur olduğunu kaydetti.

Mikati, İsrail saldırılarına dikkati çekerek, "Uluslararası toplumdan bu saldırıların durdurulması ve acil ateşkes uygulanması için hızlı hareket etmesi bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, İsrail ile olası ateşkes anlaşması öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda binayı hedef almıştı.

İsrail saldırıları sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.


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