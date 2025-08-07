Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Microsoft'un, İsrail ordusu için Filistinlilerin yaptığı milyonlarca telefon görüşmesini depoladığı ortaya çıktı

Microsoft'un, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özel bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıktı.

Ekip  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Microsoft'un, İsrail ordusu için Filistinlilerin yaptığı milyonlarca telefon görüşmesini depoladığı ortaya çıktı

Ankara

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Araştırma, The Guardian'a sızdırılan Microsoft belgeleri ile 11 Microsoft çalışanı ve İsrail istihbarat kaynağıyla yapılan görüşmeye dayanıyor.

İsrail istihbarat kaynakları, Microsoft teknolojisinin Gazze saldırılarında kullanıldığını söyledi

Microsoft'tan yapılan açıklamada şirketin ürettiği teknolojinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığı öne sürülürken bir şirket sözcüsü araştırmaya yanıt olarak ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadığını söyledi.

Öte yandan üç İsrail istihbarat kaynağı, Birim "8200"ün bulut tabanlı istihbarat verilerinin son iki yıldır Gazze'de ölümcül hava saldırıları planlamak için kullanıldığını ve bu bilgilerin Batı Şeria'daki alıkoymalara ve saldırılara zemin hazırladığını belirtti.

İsrail askeri istihbaratı ile Microsoft işbirliği 2021'de başladı

Araştırma, dönemin Birim "8200" komutanı Tuğgeneral Yossi Sariel'in İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze'deki milyonlarca Filistinlinin görüşmelerinin tamamını ordu istihbaratına ait sunucularda depolayamadıkları gerekçesiyle Microsoft'a başvurduğunu gösterdi.

Microsoft'un ABD'nin Seattle eyaletindeki genel merkezinde Tuğgeneral Sariel ile ABD'li bilişim şirketinin CEO'su Satya Nadella'nın 2021 yılında toplantı yaptığı belirtildi. Nadella'nın Sariel ile yaptığı görüşmede, Microsoft için "kritik" olarak tanımladığı ortaklığı desteklemek için kaynak sağlama taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

İkili arasında görüşmenin ardından Microsoft mühendislerinden oluşan özel bir ekibin, Birim "8200"ün bilişim şirketinin sanal depolama hizmetini kullanmasına olanak tanıyan bir model oluşturmak için İsrail askeri istihbaratıyla çalışmaya başladığı bildirildi.

İsrailli bir istihbarat kaynağına göre, söz konusu Microsoft çalışanlarından bazıları Birim "8200"ün eski mensuplarıydı, bu da işbirliğini "çok daha kolay" hale getiriyordu.

İsrail kaynakları, Microsoft'un yüksek depolama ve hesaplama gücünün İsrail askeri istihbarat birimine "saatte bir milyon aramayı" depolama imkanı verdiğini belirtti.

İsrail, Filistinlilere ait 200 milyon saatlik ses kaydını Microsoft sunucularında sakladı

Microsoft'tan sızdırılan belgeler, Temmuz 2025 itibarıyla 11 bin 500 terabaytlık İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünü Hollanda'daki Microsoft sunucularında depoladığı ve bir kısmını ise İrlanda ve İsrail'de depoladığını gösterdi.

Söz konusu 11 bin 500 terabaytlık verinin Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtildi. Bu verilerin ne kadarının doğrudan Birim "8200" tarafından depolandığının bilinmediği aktarıldı.

Araştırma, ordu bünyesindeki çok sayıda birimin Microsoft'tan bulut bilişim hizmeti satın aldığını ve bilişim şirketinin İsrail'deki tüm büyük askeri altyapılarda iz bıraktığını da ortaya çıkardı.

Sızdırılan belgeler, Microsoft yönetiminin şirketin Birim 8200 ile ilişkileri geliştirmeyi karlı bir iş fırsatı olarak gördüğünü ve bunu "Azure" için "inanılmaz derecede güçlü bir marka anı" olarak nitelendiğini gösterdi.

