Euro
10.27
Dolar
8.67
BIST 100
1,372.78
Altın
1,770.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muş’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına "güvenlik endişeleri" nedeniyle ara verildiği bildirildi.

Dildar Baykan   | 01.07.2021
Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Washington

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında kalan kolonların arama kurtarma ekiplerinin güvenliği için endişe doğurduğunu, bu nedenle de çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Cava, "Yardım ekiplerimizin güvenliğinin sağlanması için elimizden geleni yapmak bizim en önemli önceliğimiz, gerekli tedbirler alınır alınmaz arama kurtarma çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çöken binada bugüne kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldı, 145 kişinin ise enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden bugün Surfside'a giderek çalışmalar hakkında bilgi alacak ancak Beyaz Saray Biden'ın binanın bulunduğu yere gidip gitmeyeceğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınıyor.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi

Benzer haberler

ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD Karadeniz sularını 'güç çatışması' bölgesine dönüştürüyor

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Türkiye'nin muhtemel Afganistan misyonu: Fırsatlar ve zorluklar

Türkiye'nin muhtemel Afganistan misyonu: Fırsatlar ve zorluklar
ABD'de cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatan komedyen Bill Cosby serbest bırakıldı

ABD'de cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatan komedyen Bill Cosby serbest bırakıldı
Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı