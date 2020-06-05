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Dünya

Mescid-i Nebevi'de 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Medine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan Mescid-i Nebevi Camisi'ninde 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Said İbicioğlu   | 05.06.2020
Mescid-i Nebevi'de 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

İstanbul

Mescid-i Nebevi İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle 20 Mart'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kılındığı bildirildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin saf tuttuğu namazda, salgına karşı alınan sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet edilirken, Ravza-i Mutahhara kapalı tutuldu.

Caminin kapılarına vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildiği, halıların ve zemzem termoslarının kaldırıldığı ifade edildi.

Mescid-i Nebevi Camisi, 31 Mayıs'ta alınan tedbirlere uyulması kaydıyla ibadete açılmıştı.

Suudi Arabistan'da resmi verilere göre, virüs kaynaklı can kayıpları 611'e, toplam vaka sayısı 93 bin 157'ye, iyileşen sayısı 68 bin 965'e yükselmişti.

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