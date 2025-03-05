Dolar
36.42
Euro
39.34
Altın
2,921.07
ETH/USDT
2,225.00
BTC/USDT
90,063.00
BIST 100
10,188.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'da 80 binden fazla kişi teravih namazında saf tuttu

İşgal altındaki Doğu Kudüs kentinde yer alan Mescid-i Aksa'da, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen teravih namazı için 80 binden fazla Müslümanın saf tuttuğu bildirildi.

Mahmut Geldi  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Mescid-i Aksa'da 80 binden fazla kişi teravih namazında saf tuttu

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Müslümanların işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın ettiği belirtildi.

Haberde, yatsı namazı ve daha sonra teravih namazında saf tutmak için 80 binden fazla kişinin Mescid-i Aksa'da bir araya geldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Kudüs kentinde uyguladığı kısıtlamalara işaret edilen haberde, İsrail güçlerinin Filistinlilerin kentte özgürce hareket etmelerini engellemeyi hedefleyen bariyer ve kontrol noktalarına dikkat çekildi.

Nablus'ta yüzlerce kişi mahsur kaldıkları kontrol noktalarında iftar açtı

WAFA'da yer alan başka bir haberde de İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin seyahatlerini engellemek amacıyla kontrol noktaları sayılarını artırdığına işaret edildi.

İsrail ordusu tarafından Nablus kentinin girişlerine kurulan kontrol noktalarında yüzlerce kişinin mahsur kaldığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, yüzlerce Filistinlinin mahsur kaldıkları kontrol noktalarında iftarlarını açmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, o tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 928 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 14 bin 500 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un 2 köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı
MSB, kar nedeniyle mezrada mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor
Emine Erdoğan: Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlıyız

Benzer haberler

Mescid-i Aksa'da 80 binden fazla kişi teravih namazında saf tuttu

Mescid-i Aksa'da 80 binden fazla kişi teravih namazında saf tuttu

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi

Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şubat ayında Mescid-i Aksa'yı 20 kez bastı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şubat ayında Mescid-i Aksa'yı 20 kez bastı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet