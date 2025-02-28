Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı için saf tuttu
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi, ramazan öncesi son cuma namazını eda etti.
Kudüs
On binlerce Filistinli, sabah saatlerinden itibaren cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Namaz öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı; bazılarının girişine izin vermedi.
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, okuduğu cuma hutbesinde ramazan ayının önemine vurgu yaptı.
Ebu Sinine, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin ve tüm İslam aleminin kurtuluşu için dua etti.
Cuma namazının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Filistinli Arif Tütüncü, İslam ümmeti için esenlik diledi.
Yaklaşık 3 yıl önce İsrail askerlerinin önündeki fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tütüncü, "Arap dünyasında Türkiye'de Avrupa ülkelerinde nerede olursa olsun ümmeti Muhammed'in tüm kardeşlerine selam olsun." dedi.
Kökeni Osmanlıya dayanan Tütüncü, "Tüm Müslüman kardeşlerin ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan; takva, Kur'an-ı Kerim, hoşgörü, muhabbet, kardeşlik ayıdır." diye konuştu.
Tütüncü, "Beni izleyen ve dinleyen herkese Mescid-i Aksa'dan selam gönderiyorum. Allah sizlere Mescid-i Aksa'ya gelip, burada namaz kılma nimeti versin. Hepimiz Muhammed ümmetiyiz." ifadelerini kullandı.