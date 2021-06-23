Euro
10.31
Dolar
8.64
BIST 100
1,402.35
Altın
1,774.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz

Erbil Başay   | 23.06.2021
Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya halkının, geleceği hakkında kendilerinin karar vermesini istediklerini söyledi.

Şansölye Merkel, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı’na katılmak için Almanya’nın başkentinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Blinken’ın konferansa katılmasının önemli olduğunu belirterek, "Libya’ya yönelik ortak bir sinyal göndermemiz önemli. Libya halkının, gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz." dedi.

Merkel, ayrıca uluslararası ortakların da bu yolda Libya’ya eşlik etmelerinin önemine işaret ederek, "Hem Afrika açısından hem de Afrika-Avrupa ilişkileri açısından Libya'daki durumun stratejik önemini hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmede transatlantik gündemini de ele alacaklarını anlatan Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile G7 ve NATO zirvelerinde bir araya gelme fırsatını bulduğunu anımsattı.

Merkel, Biden ile bu toplantılarda sadece dünyadaki zorlukları tanımlamadıklarını aynı zamanda ortak bir yaklaşım konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Biden’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi de Blinken ile ele alacakları bilgisini paylaşan Merkel, Biden-Putin görüşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Merkel, "Tüm görüş ayrılıklarına rağmen her zaman konuşma kanalları açık tutulmalı, tutumlarımız ve çıkarlarımız açıkça belirtilmeli ve ardından çözüm koridorlarının nerede olduğuna bakmalıyız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Libya’nın istikrar, güvenlik ve birlik yoluna girmesini ümit ettiğini belirtti.

Almanya ve ABD'nin birlikte çalışmaları gerektiğini ifade eden Blinken, karşılaşılan tüm zorluklar göz önüne alındığında hiçbir ülkenin tek başına hareket edemeyeceğini, bundan dolayı iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
ABD: Kovid-19 aşısı yaptıran 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir
Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bilim insanları: Kovid-19 Delta Plus varyantının riskli olduğunu söylemek için erken

Benzer haberler

Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz

Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz

Almanya Başbakanı Merkel’den 'dev yatırımlar gerekli' uyarısı

Merkel ve Draghi, AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının yenilenmesinden yana

Merkel: (Türkiye ile) Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız

Merkel: (Türkiye ile) Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti

Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici

Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici