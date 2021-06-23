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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Gelecek günlerde paralı askerlerin Libya'dan ayrılacağını umuyoruz

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.

Mücahit Aydemir   | 23.06.2021
Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Gelecek günlerde paralı askerlerin Libya'dan ayrılacağını umuyoruz Fotoğraf: Jalal Morchidi/AA

Berlin

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