Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Gelecek günlerde paralı askerlerin Libya'dan ayrılacağını umuyoruz
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.
Berlin
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