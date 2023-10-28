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Dünya

Meksika'da Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vuran Otis Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Meksika'da Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

Ankara

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, Otis Kasırgası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığını belirten Rodriguez, ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kaybolanların ise 10'a çıktığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken meskenler de elektriksiz kalmıştı.

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