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Dünya

Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde 15'i kadın polis 19 kişi yaralandı

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda 15'i kadın polis, 19 kişi yaralandı.

Sinan Doğan   | 09.03.2021
Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde 15'i kadın polis 19 kişi yaralandı Fotoğraf: Cristobal Venegas/AA

Bolivar

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'da toplanan çoğunluğu kadın binlerce kişi, cinsiyet eşitsizliğini ve kadın cinayetlerini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Göstericilerden bazılarının polise objeler fırlatması ve etraftaki çitleri tekmelemesi sonrası kalabalığa müdahale edildi.

Çıkan olaylarda 15 kadın polis ile 4 sivil yaralandı. Öte yandan olayları görüntüleyen 4 gazeteci de saldırıya uğradı.

Polis, eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtırken, bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

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