Dünya

Meksika, suç örgütü üyesi 37 kişiyi ABD'ye gönderdi

Meksika, aralarında uyuşturucu karteli üyelerinin de bulunduğu suç örgütü mensubu 37 kişinin yargılanmak üzere ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

Irmak Akcan  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Meksika, suç örgütü üyesi 37 kişiyi ABD'ye gönderdi

Ankara

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'ye gönderilen suç örgütü üyesi 37 kişiyi "ülkenin güvenliği konusunda tehdit oluşturan" kişiler olarak nitelendirdi.

Garcia Harfuch, söz konusu kişilerin 7 farklı askeri hava aracıyla Washington, Houston, New York, Pensilvanya, San Antonio ve San Diego'ya gönderildiğini kaydetti.

Bu kişiler hakkında idam cezası talep edilmemesi konusunda taahhüt verildiğini belirten Garcia Harfuch, bu transferle birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi boyunca 92 "ağır suçlunun" ABD'ye gönderildiğini ifade etti.

ABD'ye gönderilen kişiler arasında terör örgütüne destek sağladığı gerekçesiyle ABD'de yargılanan ilk Meksika vatandaşı olacak Maria Del Rosario Navarro Sanchez ile "Sinaloa Karteli", "Los Beltran Leyva Karteli", "Jalisco Yeni Nesil Karteli", "Kuzeydoğu Karteli" isimli uyuşturucu karteli ve suç örgütlerinin üyeleri de yer alıyor.

