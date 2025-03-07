Meksika lideri Sheinbaum, Trump ile "harika ve saygılı" bir görüşme yaptıklarını belirtti
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "harika ve saygılı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Bogota
Sheinbaum, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.
Meksika'ya 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi uygulanmayacağını belirten Sheinbaum, "İki ülke, ABD'ye yasa dışı fentanil ve Meksika'ya silah geçişinin azaltılmasını da içeren göç ve güvenlik konularında işbirliğini sürdürecek." ifadesini kullandı.
Trump ile görüşmesinin "harika ve saygılı" bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Sheinbaum, Meksika'nın ülkeye fentanil girişini azaltma konusunda ocak ve şubat aylarında elde ettiği sonuçları Trump ile paylaştığını kaydetti.
Sheinbaum, Trump'ın Truth Social'daki açıklamasını alıntılayarak şunları ifade etti:
"Başkan Donald Trump'a çok teşekkür ederim. Harika ve saygılı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede, egemenliklerimize saygı çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaların ve işbirliğimizin önemli sonuçlar verdiği konusunda mutabık kaldık. Özellikle göç ve güvenlik konularında, ABD'ye yasa dışı fentanil akışını ve Meksika'ya silah kaçakçılığını azaltmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
ABD Başkanı Trump, Meksika'nın "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.