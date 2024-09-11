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Dünya

Meksika Körfezi'ni vurması beklenen Fracine Tropikal Fırtınası kasırgaya dönüştü

ABD'nin Meksika Körfezi'nde bulunan Louisiana eyaletini vurması beklenen Francine Fırtınası'nın kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

Irmak Akcan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Meksika Körfezi'ni vurması beklenen Fracine Tropikal Fırtınası kasırgaya dönüştü

Ankara

The Weather Channel'ın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Louisiana'nın Morgan City kentinden yaklaşık 320 kilometre uzakta bulunan Francine Kasırgası'nın bugün Louisiana kıyılarını vurması bekleniyor.

Daha önce tropikal fırtına olan Francine'in güçlenerek "kategori 1 kasırga"ya dönüştüğü belirtilirken, hızının da saatte 136 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), kasırganın Meksika Körfezi'nin kuzey kıyılarını etkisi altına alacağını ve Texas kıyılarında küçük çaplı sellere neden olabileceğini duyurdu.

Louisiana bölgesinde kasırga, Mississippi-Alabama sınırındaki bölgelerde fırtına ve New Orleans'ta tropikal fırtına uyarıları verildi.

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