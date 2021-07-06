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Dünya

Meksika Körfezi’ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi

Meksika Körfezi’ndeki yangının, sızan gazın fırtına sırasında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuşması sonucu çıktığı bildirildi.

İdris Sülün   | 06.07.2021
Meksika Körfezi’ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi

İstanbul

Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) yaptığı açıklamada, şimşek fırtınası ve eşzamanlı olarak boru hattındaki gaz sızıntısının geçen hafta Meksika Körfezi'nde görülen yangına yol açtığını ifade etti.

Pemex, 2 Temmuz'da şiddetli yağmur ve şimşek fırtınasının şirketi, yangının meydana geldiği yerin yakınındaki pompa istasyonlarını kapatmaya zorladığı bilgisini paylaştı.

Su altı boru petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuştuğu ifade edildi.

Pemex, Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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