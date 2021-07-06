Meksika Körfezi’ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi
Meksika Körfezi’ndeki yangının, sızan gazın fırtına sırasında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuşması sonucu çıktığı bildirildi.
İstanbul
Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) yaptığı açıklamada, şimşek fırtınası ve eşzamanlı olarak boru hattındaki gaz sızıntısının geçen hafta Meksika Körfezi'nde görülen yangına yol açtığını ifade etti.
Pemex, 2 Temmuz'da şiddetli yağmur ve şimşek fırtınasının şirketi, yangının meydana geldiği yerin yakınındaki pompa istasyonlarını kapatmaya zorladığı bilgisini paylaştı.
Meksika Körfezi'nde petrol boru hattında çıkan yangın saatler sonra söndürüldü https://t.co/paaxLqoKu3 pic.twitter.com/l3cRd5DaFJ— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 3, 2021
Su altı boru petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuştuğu ifade edildi.
Pemex, Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.