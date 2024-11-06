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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD sınırına gelen göçmen sayısının yüzde 75 azaldığını söyledi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Aralık 2023'ten Ekim 2024'e kadar ABD sınırına gelen göçmen sayısının yüzde 75 azaldığını belirtti.

Sinan Doğan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD sınırına gelen göçmen sayısının yüzde 75 azaldığını söyledi

Bogota

Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın "göçmen ve organize suç akışını durduramaması halinde Meksika'ya gümrük vergileri uygulayacağına" ilişkin sözlerine cevap veren Sheinbaum, "Meksika, sınırdaki göçmen varlığını azaltmak için ciddi çaba harcıyor, sanırım bu konuda yeterince bilgi sahibi değiller." diye konuştu.

Sheinbaum, Aralık 2023 ile Ekim 2024 arasında ABD sınırına gelen göçmen sayısında yüzde 75 azalma olduğunu söyledi.

ABD başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın Meksika'nın ABD ile iyi ilişkilere sahip olacağını savunan Sheinbaum, "Kazanan belli olduğu anda, bizim burada neler yaptığımızı kendileriyle paylaşacağız, üst düzeyde bilgilendirme yapmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, ABD'ye fentanil kaçakçılığının önlenmesi amacıyla önemli operasyonlar düzenlediklerini kaydetti.

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