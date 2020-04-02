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Dünya, Koronavirüs

Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı 24 saat uygulanacak.

Suheir K. M. Alkharraz,Hacer Başer   | 02.04.2020
Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Mekke ve Medine'de ikinci bir emre kadar tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

Kamu ve özel sektörde hayati öneme sahip kurumlarda çalışanların yasaktan muaf tutulacağı belirtilen haberde, iki kentin sakinlerine 06.00 ile 15.00 saatleri arasında sadece ikamet ettikleri mahalleden sağlık ve gıda temini gibi temel ihtiyaçların giderilmesine izin verileceği kaydedildi.

Her iki kentte de temel ihtiyaçların satışını yapan yerler, eczaneler, benzin istasyonları ve bankalar dışında ticari faaliyetlerin yasaklandığı bilgisi verilen haberde, Mekke ve Medine'nin giriş-çıkışlara kapalı olması durumunun da sürdüğü iade edildi.

Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında, 25 Mart'ta Riyad, Mekke ve Medine illeri giriş-çıkışlara kapatılmış, ülke genelinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de 15.00'e çekilmişti.

Suudi Arabistan genelinde 23 Mart'tan itibaren 21 gün süreyle 19.00-06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.

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