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Dünya

Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu

Güney Afrika'da ayrımcı apartheid rejiminin sona ermesinden sonra yapılan ilk seçimde Nelson Mandela'nın partisinden milletvekili seçilen Yahudi siyasetçi Andrew Feinstein, Orta Doğu'nun bugününden İngiltere'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu

Londra

Güney Afrika'nın ilk demokratik seçiminde (1994) Mandela'nın Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) milletvekili olan Feinstein, İsrail'in İran saldırıları ve Batı'nın İsrail'e verdiği desteğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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İran'ın İsrail kadar gelişmiş nükleer kapasitesinin bulunmadığını belirten Feinstein, İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili, "Nükleer tesislere saldırarak nükleer atıkların ve sızıntının o bölgede kilometrelerce yayılmasına ve orada yaşayan insanların nesiller boyunca yaşayacağı bir felakete sebep olabilirsiniz." dedi.

Feinstein, İsrail'in apartheid Güney Afrika'nın desteğiyle nükleer güç olduğunu ifade ederek, "İsrail, benim de büyüdüğüm en yakın müttefiki apartheid Güney Afrika'nın desteğiyle nükleer güç olabildi. Apartheid Güney Afrika ve apartheid İsrail, birbirine nükleer güç olmada yardım etti. Güney Afrika, 1994'te demokrasi olunca nükleer silahlarından vazgeçti." diye konuştu.

İsrail'in nükleer güç haline gelmesinin korkutucu olduğunu vurgulayan Feinstein, "Başta silah anlaşmaları olmak üzere hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından kurtulmak ve iktidarda kalmak için savaşa ihtiyaç duyan birisinin nükleer güç İsrail'i yönetmesi, dünyayı ve insanlığı tehdit eden bir durum. Hükümetlerimiz ise bu konuda hiçbir şey yapmıyor. En korkutucu olan da bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık tarihten ders çıkarma zamanı"

Geçen yılki İngiltere seçimlerinde İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın başbakan olmasını önlemek amacıyla Holborn ve St Pancras seçim bölgesinde onun karşısında aday olan Feinstein, Batılı hükümetlerin İsrail’i durdurması gerektiğini savundu. Feinstein, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile generallerinin yargılanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bunun yerine Batı hükümetlerinin ya sessiz kaldığına ya da hiçbir anlamı olmayan açıklamalar yaptığına dikkati çeken Feinstein, "Bu şaşılacak durum, Batı ülkelerindeki siyasi liderlik eksikliğini gösteriyor." dedi.

Feinstein, Batı'nın sürekli kendisine düşman aradığına dikkati çekerek, "ABD, tüm dünya ülkelerinin işgal ettiği toprağın toplamından daha fazla ülkeyi işgal etti. Burada gerçek saldırgan kim? İran halkı, bizim hükümetlerimizin destek verdiği ırkçı ve suçlu bir ülke tarafından saldırıya uğramayı hak etmiyor." diye konuştu.

Batı'nın İran'da rejim değişikliğini hedeflediğini belirten Feinstein, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukukun üstünlüğü ve demokrasiye dayalı dünya düzeni bu şekilde çalışmıyor. Liderlerimizin çok geç olmadan gerekli dersleri alması lazım çünkü İngiltere, bir kere İran'da demokratik yollarla seçilen bir hükümeti devirdi. Bugün Orta Doğu'daki siyasi istikrarsızlığın sebeplerinden biri de bu. Artık bizim için tarihten ders çıkarma zamanı. İran'a tarihte yaptıklarımızdan ders çıkaralım. Orta Doğu'da sadece silah şirketlerinin, siyasetçilerin ve siyasi partilerin kar elde ettiği savaşı değil barışı arayalım."

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