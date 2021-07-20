Euro
10.07
Dolar
8.55
BIST 100
1,351.59
Altın
1,817.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları kutsal topraklarda Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu

Mali'de 24 Mayıs'taki darbe sonrası başa geçerek sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olan Assimi Goita'ya başkent Bamako'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Fatma Esma Arslan   | 20.07.2021
Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu

Dakar

Yerel basında çıkan haberlerde, Bamako Ulu Cami'de kılınan bayram namazı çıkışında bıçaklı bir kişinin Assimi Goita'ya saldırmak üzere yanına yaklaştığı, Goita'nın olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olayda Goita'nın yanında bulunan bir kişinin yaralandığı, saldırganın da yakalandığı kaydedildi.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da "geçiş sürecinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin ederek resmen görevine başlamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı
Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı

Benzer haberler

Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu

Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu

Bağdat’ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü

Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar 135 bin 916 FETÖ operasyonu yapıldığını açıkladı

Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar 135 bin 916 FETÖ operasyonu yapıldığını açıkladı
Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Türk halkı darbe girişimini reddederek kararlı ve istisnai tepki verdi

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Türk halkı darbe girişimini reddederek kararlı ve istisnai tepki verdi
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü