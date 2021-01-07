Mali'de düğün bombalamakla suçlanan Barkhane Operasyonu'nun sivil ölümleri karnesi kabarık
Mali'de Mopti bölgesindeki bir düğün sırasında yapılan hava saldırısında 100 kişinin öldüğü iddiası, Barkhane Operasyonu'nun Mali'de neden olduğu sivil ölümleri gündeme getirdi.
Dakar
Mali'de 3 Ocak'ta Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü iddia edilen hava saldırısı, dikkatleri, Fransa'nın bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'na ve ülkede geçmişte yaşanan benzer sivil ölümlerine çekti.
Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosuna konuşan yerel yetkili Adama Griaba'nın, Bounti köyündeki bir düğün sırasında hava saldırısı düzenlendiğini ve ölü sayısının 100 ila 150 olabileceğini söylemesi, Barkhane Operasyonu'na bağlı güçlerin, sivilleri öldürmüş olabileceği şüphesini doğurdu.
Yerel basına konuşan görgü tanıkları, teröristlerin köydeki düğünü basarak erkeklerin kadınlardan ayrı bir noktada durmasını söylediğini ve saldırının o esnada gerçekleştiğini ifade etti.
Fransız ordusu ise aynı tarih ve bölgede bir hava operasyonu yaptığını ancak sadece teröristlerin hedef alındığını kaydetti.
Görgü tanıkları, saldırının helikopterle düzenlendiğini söylese de Fransız Ordusu operasyonun Mirage 2000 tipi savaş uçağıyla yapıldığını vurguladı.
Fransız basınında da geniş yankı bulan olay ve iddialar, akıllara Barkhane Operasyonu kapsamında yaşanan sivil ölümleri getirdi.
Barkhane Operasyonu'nda öldürülen çocuk gizlice gömüldü
Mali'de 30 Kasım 2016'da, Fransız güçlerinin 10 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü ve gizlice gömdüğü 2017 Ocak'taki Afrika-Fransa Zirvesi'nde ortaya çıkmıştı.
Fransız askeri birliklerinin muhbir olduğunu iddia ettiği çocuğun çobanlık yaptığı öğrenilmişti.
Fransız ordusundan yapılan açıklamada, "çocuğun ölümünden üzüntü duyulduğu" belirtilse de yapılanın meşru olduğu vurgulanmıştı.
Malili askerler de öldürüldü
Yine 2017'de Fransız birliklerinin "kurbanı" bu sefer de Mali askerleri olmuştu. Terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grup tarafından esir alınan 11 asker, Fransız özel birliklerinin 23 Ekim 2017'de düzenlediği baskında yaşamını yitirmişti.
Barkhane Operasyonu'ndan yapılan açıklamada ise olayda ihmal ya da görevi kötüye kullanma olmadığının altı çizilmişti.
Uyarı ateşi bir sivilin canını aldı
Eylül 2020'de de Gao'nun kuzeydoğusunda Barkhane birliklerinin olduğu bölgeye ilerleyen ve dur çağrılarına uymayan bir otobüse ateş açılmıştı. Olayda bir sivil ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise otobüstekilerin "intihar bombacısı olma ihtimalinin yüksekliğine" vurgu yapılarak zemine yapılan uyarı atışının camdan sekerek otobüsün içindekileri yaraladığı kaydedilmişti.
2013'ten beri 50 Fransız askeri öldü
Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı. Operasyonda 7'si bu yıl olmak üzere 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.
Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.
Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.
Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların mevcudiyeti, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.