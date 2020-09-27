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Dünya

Malezya'da iktidar koalisyonu kritik önem taşıyan eyalet seçimlerini kazandı

Malezya’nın Sabah eyaletinde yerel meclisin feshedilmesi üzerine düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti için "meşruiyet testi" olarak görülen seçimleri, iktidar koalisyonu kazandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.09.2020
Malezya'da iktidar koalisyonu kritik önem taşıyan eyalet seçimlerini kazandı

Kuala Lumpur

Dün yapılan seçimlerin ardından Malezya Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, iktidarın desteklediği Sabah Halk Koalisyonu (GRS) partileri, 73 eyalet meclis sandalyesinden 38’ini kazanarak birinci oldu. 

Muhalefet koalisyonunun desteklediği partiler ise 32 sandalye elde etti.

Eyalet hükümeti kurmak için en az 37 meclis üyesi elde etmenin gerektiği seçimlerde iktidar koalisyonu, hükümet kuracak çoğunluğu sağladı.

Hükümet halk desteğini ispatladı

Seçim sonuçlarının ardından Malezya basınındaki değerlendirmelerde Başbakan Muhyiddin hükümetinin, iktidara geldikten sonra ilk seçim sınavını kazanarak halkın gözünde meşruiyetini kanıtladığı yorumları yapıldı.

Basındaki haberlerde, 2021'de erken seçim yapılma ihtimalinin de hükümetin Sabah eyalet seçimlerindeki zaferinin ardından güçleneceği belirtildi.

Sabah eyalet meclisinde Başbakan Muhyiddin'in başkanı olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisine (PPBM) bağlı üyelerin, yerel hükümet koalisyonundan istifa etmelerinin ardından hükümet düşmüştü.

Eyaletin muhalefet koalisyonuna bağlı siyasi lideri Şafi Apdal, hükümetin düşmesi üzerine 30 Temmuz'da meclisi feshetmişti.

Meclisin dağılmasıyla Seçim Komisyonu, eyalette seçime gidilmesi kararı almıştı.

Sabah seçimlerinin hükümet için halk desteğini ispatlama sınavı olacağını belirten Muhyiddin, iktidar koalisyonunun seçimleri kazanması durumunda 2021'de erken seçimlere gidilebileceğini açıklamıştı.

Sabah eyaletinin önemi

Borneo Adası'nda yer alan ve Malezya'ya 1963 yılında bağlanan Sabah eyaleti, yeraltı kaynakları zenginliğiyle Malezya ekonomisinde önemli bir konuma sahip.

222 sandalyeli Malezya Parlamentosunun 25 milletvekili Sabah eyaletinden seçilirken buradaki eyalet temelli partiler, iktidarı belirleyen unsurlar olarak genel seçimlerde kritik önem taşıyor.

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