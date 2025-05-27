Malezya Başbakanı, Trump ASEAN ile zirve düzenlemek isterse kabul edeceklerini bildirdi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve ABD arasında zirve düzenlenmesini teklif ederse kabul edeceklerini belirtti.
Ankara
Malay Mail'in haberine göre İbrahim, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bu yıl ikincisi düzenlenen ASEAN-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İbrahim, ASEAN'ın Çin ile "yakınlaştığı" iddialarına karşılık "Başından beri algı buydu ancak (2025 Ocak'taki) Langkawi toplantısında tüm ASEAN liderlerine yaptığım açıklamada ABD ve Çin'in yanı sıra diğer ülkelerle de temas halinde olmaya devam edeceğimi açıkça belirtmiştim." dedi.
Ocaktaki zirvenin ardından Trump'a mektup yazdığını aktaran İbrahim, Washington yönetiminden ASEAN-ABD zirvesinin yapılması konusunda bir teklif gelmesi durumunda, bunu kabul edeceğini ifade etti.
İbrahim, ASEAN üyelerinin ABD ile ikili görüşmelerin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve ASEAN çıkarlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.