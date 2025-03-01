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Dünya

Madagaskar'ın Mahajanga bölgesindeki sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi.

Cem Genco  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Madagaskar'ın Mahajanga bölgesindeki sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Madagaskar

Mahajanga genelinde 2 gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgenin Route Dambalavola kasabasında yağışların ardından su seviyesi yükseldi ve bazı evleri su bastı. Aşırı yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bazı ailelerin, eşyasını başının üzerinde taşıyarak sel sularında ilerlemeye çalıştıkları görüldü.

Sel mağdurlarına yardım

Bölgede ramazan yardımları kapsamında bulunan Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğince, bölgesi sakinlerine acil insani yardım desteğinde bulunuldu.

Dernek tarafından, Route Dambalavola'da yaşayan ve evleri sel felaketinde zarar gören ailelere gıda paketi ulaştırıldı.

Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev, AA muhabirine, ramazan çalışmaları için geldikleri Mahajanga ve çevresinin 2 gündür yağıştan etkilendiğini gördüklerini söyledi.

Tagiyev, aşırı yağışlardan bölgedeki 2 bin civarında kişinin etkilendiğini ifade etti.

1 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini aktaran Tagiyev, "Bizde vakit kaybetmeden acil yardım olarak gıda paketlerimizi ailelere ulaştırdık." dedi.

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