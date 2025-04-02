Macron'dan Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu karar sonrası "yargı makamı bağımsızdır" vurgusu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori adaylarından siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı sonrası yargı makamının bağımsız olduğunu belirtti.
Paris
Le Figaro gazetesinin haberine göre, Paris'te bu sabah düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'na katılanlar, Macron'un Le Pen'in yargılandığı davayla ilgili konuştuğunu aktardı.
- Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını duyuran Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulundu
- Fransa'da Le Pen hakkındaki kararı veren yargıçlara yönelik tehditlere soruşturma
- Fransızların yüzde 68'i için Le Pen'e siyaset yasağı getiren kararın derhal uygulanması adil
Toplantıya katılanlara göre Macron, yargı makamının bağımsız olduğunu, yargıçların korunması gerektiğini söyledi.
Yargıçların saygı görme hakları olduğunu belirten Macron, herkesin mahkeme kararına itiraz için temyiz başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydetti.
Olay
Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.
Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisi seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.
Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliğine (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.
2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.
Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.
Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.