Dolar
37.91
Euro
41.00
Altın
3,120.04
ETH/USDT
1,862.80
BTC/USDT
84,555.00
BIST 100
9,564.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'dan Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu karar sonrası "yargı makamı bağımsızdır" vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori adaylarından siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı sonrası yargı makamının bağımsız olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Macron'dan Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu karar sonrası "yargı makamı bağımsızdır" vurgusu

Paris

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Paris'te bu sabah düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'na katılanlar, Macron'un Le Pen'in yargılandığı davayla ilgili konuştuğunu aktardı.

Toplantıya katılanlara göre Macron, yargı makamının bağımsız olduğunu, yargıçların korunması gerektiğini söyledi.

Yargıçların saygı görme hakları olduğunu belirten Macron, herkesin mahkeme kararına itiraz için temyiz başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisi seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliğine (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ülkenin gerçek gündemine ilişkin paylaşım
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Benzer haberler

Macron'dan Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu karar sonrası "yargı makamı bağımsızdır" vurgusu

Macron'dan Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu karar sonrası "yargı makamı bağımsızdır" vurgusu

Fransızların yüzde 68'i için Le Pen'e siyaset yasağı getiren kararın derhal uygulanması adil

Fransa'da Le Pen hakkındaki kararı veren yargıçlara yönelik tehditlere soruşturma

Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada temyiz kararının 2026'da açıklanması öngörülüyor

Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada temyiz kararının 2026'da açıklanması öngörülüyor
Fransa'da Ulusal Barolar Konseyi, Le Pen'i suçlu bulan yargıca yönelik saldırıları kınadı

Fransa'da Ulusal Barolar Konseyi, Le Pen'i suçlu bulan yargıca yönelik saldırıları kınadı
Fransa Başbakanı Bayrou, hükümetin yargı kararını eleştirme hakkı olmadığını belirtti

Fransa Başbakanı Bayrou, hükümetin yargı kararını eleştirme hakkı olmadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet