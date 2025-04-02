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Dünya

Fransızların yüzde 68'i için Le Pen'e siyaset yasağı getiren kararın derhal uygulanması adil

Fransızların yüzde 68'i, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e siyaset yasağı getiren mahkeme kararının derhal uygulanmasını adil buluyor.

Esra Taşkın  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Fransızların yüzde 68'i için Le Pen'e siyaset yasağı getiren kararın derhal uygulanması adil

Paris

Elabe anket şirketi, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan Le Pen hakkında 31 Mart'ta verilen mahkeme kararıyla ilgili olarak Fransız yayın kanalı BFMTV için bir anket yaptı.

Anket sonuçlarına göre, Fransızların yarısından fazlası Le Pen'e yönelik suçlamalar göz önünde bulundurulduğunda, mahkeme kararını olağan görüyor.

Fransızların yüzde 68'i ise, Le Pen'in davasında olduğu gibi kamu fonlarını zimmete geçirme suçundan ceza alan kişiler için mahkemenin uyguladığı "geçici infaz" kuralını adil buluyor.

Söz konusu davada Paris Ceza Mahkemesi, geçici infaz kuralını devreye sokarak Le Pen hakkındaki 5 yıllık siyasi yasağın derhal uygulanmasına hükmetmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisi seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

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