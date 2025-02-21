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Dünya

Macron ve Zelenskiy, telefonda Ukrayna'da kalıcı barış konusunu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmelerinde Ukrayna'da kalıcı barış konusunu ele aldı.

Esra Taşkın  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Macron ve Zelenskiy, telefonda Ukrayna'da kalıcı barış konusunu görüştü

Paris

Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada 4. kez Zelenskiy ile konuştuğunu belirtti.

Emmanuel Macron, Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barışı ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek isteyen Avrupalı ortakları ve müttefikleriyle yaptığı görüşmeleri ele almak üzere Zelenskiy ile konuştuğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretini hazırlamak için de bu telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Macron, dün sosyal medyada yaptığı canlı yayında, "Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'i "seçimsiz diktatör" olarak nitelendirdiği ifadelerine yönelik ise Macron, "Ukrayna Devlet Başkanı özgür seçimlerle başa geldi ancak uzun zamandır seçimleri manipüle eden ve muhaliflerini öldüren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için durum böyle değil." şeklinde konuşmuştu.

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