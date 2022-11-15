Dolar
18.61
Euro
19.18
Altın
1,775.00
ETH/USDT
1,246.00
BTC/USDT
16,770.00
BIST 100
4,657.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron: Türkiye ve Fransa ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Esra Taşkın   | 15.11.2022
Macron: Türkiye ve Fransa ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek

Paris

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, küresel sağlık mimarisinin istikrar kazanmasında sorumluluk üstlenmeye hazır
Büyükçekmece'de köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı
MİT operasyonuyla yurt dışından getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıl hapsi istendi

Benzer haberler

Macron: Türkiye ve Fransa ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek

Macron: Türkiye ve Fransa ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, küresel sağlık mimarisinin istikrar kazanmasında sorumluluk üstlenmeye hazır

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kimlikle seyahat uygulaması hazırlık aşamasında

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kimlikle seyahat uygulaması hazırlık aşamasında
MİT operasyonuyla yurt dışından getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıl hapsi istendi

MİT operasyonuyla yurt dışından getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıl hapsi istendi
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi

Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet