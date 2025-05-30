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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Macron, Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu ifade etti.

Esra Taşkın  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Macron, Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtti

Paris

Macron, Singapur'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında Filistin hakkında açıklamalarda bulundu.

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Filistin devletinin tanınmasının ahlaki bir görev ve siyasi bir gereklilik olduğunu vurgulayan Macron, bu tanımanın gerçekleşmesi için yerine getirilmesini beklediği koşullardan bahsetti.

Bu bağlamda Macron, Filistin devletinin İsrail'i ve bu ülkenin güven içinde yaşama hakkını tanıması, Hamas'ın silahsızlanması, Hamas'ın Filistin yönetimine katılmaması ve esirlerin serbest bırakılması gibi koşulları anlattı.

İsrail'in gelecek saat ve günler içinde Gazze Şeridi'ndeki insani duruma uygun bir çözüm sunmaması halinde Macron, bu ülkeye karşı daha sert bir ortak tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin (AB) kendi kurallarına uyması, insan haklarına saygıyı ön koşul sayan süreçleri sona erdirmesi ve yaptırım uygulaması gerekeceğini belirtti.

Macron, "Daha sert bir tutum sergilemeliyiz çünkü bugün bu bir gereklilik. Ancak İsrail'in tutumunu değiştireceğine ve sonunda insani bir çözüm olacağına dair umudum var." diye konuştu.

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