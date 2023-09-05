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Dünya

Macron, abaya yasağının kimseyi "etiketlemek" için olmadığını savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı çevrelerce "İslam karşıtı" bulunan ve temel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan abaya (uzun elbise) yasağının kimseyi "etiketlemek" için olmadığını savundu.

Şeyma Uzundere  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Macron, abaya yasağının kimseyi "etiketlemek" için olmadığını savundu

Ankara

Genç YouTuber Hugo Decrypte'nun Tiktok kanalından yayınladığı programa katılan Cumhurbaşkanı Macron, ülke gündemine oturan abaya yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu belirten Macron, 2020 yılında tarih öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmesine işaret etti.

"Sorunun giderildiği bir ülkede yaşıyormuşuz gibi yapamayız." diyen Macron, abaya yasağına ilişkin olarak ulusal düzeyde "net" olmamaları halinde sahada görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin baskı ile karşı karşıya olacağını savundu.

Yasağın kimseyi "etiketlemek" için olmadığını öne süren Macron, okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti.

Macron'un ifadeleri tepki topladı

Abaya yasağına ilişkin açıklamaları nedeniyle Macron sosyal medyada eleştirilirken, sol partilerin yer aldığı Nupes ittifakındaki siyasilerden de tepki gecikmedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Jerome Legavre, "Emmanuel Macron için, abaya giyen kızlar öğretmenlerinin kafasını kesmek isteyen şüpheliler mi, bu mu? (Macron) Ne arıyor? Daha kötü çatışmalar çıkarmayı mı? diyerek Macron'a tepki gösterdi.

LFI milletvekili Louis Boyard ise programdaki açıklamalarında "abaya ile tarih öğretmeninin öldürülmesi arasında paralellik kurduğu" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi.

Ülkede 16 Ekim 2020'de tarih öğretmeni Samuel Paty, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine göstermesinin ardından öldürülmüştü.

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