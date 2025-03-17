Macaristan, dünyanın "aile merkezli" ilk ekonomisini oluşturuyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyanın en geniş çaplı vergi indirim programını hayata geçirdiklerini belirterek, dünyanın aile merkezli ilk ekonomisini meydana getireceklerini söyledi.
BUDAPEŞTE
Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı video paylaşımda, ülkesinin Avrupa ve dünyanın en kapsamlı vergi indirim programını hayata geçirdiğini duyurdu.
— Dünyanın aile merkezli ilk ekonomisini meydana getiriyoruz— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 17, 2025
— Bir çocuk sahibi anneler 30 yaşına kadar gelir vergisinden muaf tutulacak
— 2 ve üzeri çocuk sahibi anneler ise gelir vergisi hiç ödemeyecekler
— Bununla Macar ailesinin geleceğini güvence altına alıyoruz… pic.twitter.com/LHpdDOp8Ot
Bu yaklaşımla, Macaristan ekonomi tarihinde yeni bir döneme girildiğini belirten Orban, "Dünyanın aile merkezli ilk ekonomisini meydana getiriyoruz. Bir çocuk sahibi anneler 30 yaşına kadar gelir vergisinden muaf tutulacak. 2 ve üzeri çocuk sahibi anneler ise gelir vergisi hiç ödemeyecekler." dedi.
Orban, bunun küresel çapta ses getirecek bir adım olduğunu kaydederek "Bununla Macar ailesinin geleceğini güvence altına alıyoruz." ifadesini kullandı.
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