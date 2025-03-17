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Dünya

Macaristan, dünyanın "aile merkezli" ilk ekonomisini oluşturuyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyanın en geniş çaplı vergi indirim programını hayata geçirdiklerini belirterek, dünyanın aile merkezli ilk ekonomisini meydana getireceklerini söyledi.

Aşkın Kıyağan  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Macaristan, dünyanın "aile merkezli" ilk ekonomisini oluşturuyor

BUDAPEŞTE

Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı video paylaşımda, ülkesinin Avrupa ve dünyanın en kapsamlı vergi indirim programını hayata geçirdiğini duyurdu.

Bu yaklaşımla, Macaristan ekonomi tarihinde yeni bir döneme girildiğini belirten Orban, "Dünyanın aile merkezli ilk ekonomisini meydana getiriyoruz. Bir çocuk sahibi anneler 30 yaşına kadar gelir vergisinden muaf tutulacak. 2 ve üzeri çocuk sahibi anneler ise gelir vergisi hiç ödemeyecekler." dedi.

Orban, bunun küresel çapta ses getirecek bir adım olduğunu kaydederek "Bununla Macar ailesinin geleceğini güvence altına alıyoruz." ifadesini kullandı.




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