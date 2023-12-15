Dolar
29.06
Euro
31.96
Altın
2,037.72
ETH/USDT
2,267.00
BTC/USDT
42,664.00
BIST 100
7,851.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu.

Nuri Aydın  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti

Ankara

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti.

Başbakan Orban, paylaşımında, "Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto." ifadesini kullandı.

Böylelikle AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu.

AB üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyordu.

Orban yönetimini ikna etmek amacıyla, 13 Aralık'ta AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi
'(Erdoğan-Biden görüşmesi) Cumhurbaşkanımız bir an önce ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu'
Fatih Camisi'nde "Gazze İçin Büyük Dua Buluşması" düzenlendi

Benzer haberler

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti

Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi

Stoltenberg: Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yatırım

Almanya Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini destekliyor

Almanya Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini destekliyor
AB Ukrayna konusunda Macaristan'ı ikna etmeye çalışıyor

AB Ukrayna konusunda Macaristan'ı ikna etmeye çalışıyor
Ukrayna: Çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük

Ukrayna: Çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet