Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,458.80
BTC/USDT
48,255.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Maarif Vakfının Güney Afrika'daki ilk eğitim kurumu açıldı

Türkiye Maarif Vakfının Güney Afrika'daki ilk eğitim yatırımı olan "Uluslararası Güney Afrika Maarif Okulları"nın açılışı gerçekleştirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 18.09.2021
Maarif Vakfının Güney Afrika'daki ilk eğitim kurumu açıldı Fotoğraf: Murat Özgür Güvendik - Anadolu Ajansı

Johannesburg

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'daki okulun açılış törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve okul personeli katıldı.

Büyükelçi Kandaş açılış konuşmasında, Türkiye Maarif Vakfının okulunun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Maarif Vakfı, Türk eğitim sisteminin dünyadaki öncü markası olma hedefiyle, bu alanda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir." dedi.

Kandaş, 44 ülkede toplam 377 okulda başarılı eğitim faaliyetleri yürüten Maarif Vakfının, Güney Afrika'da da evrensel standartlara uygun şekilde yüksek kaliteli eğitim sunma idealini devam ettireceğini ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün de video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte, gerçekleştirilen bu eğitim yatırımının Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Akgün, kurum olarak Güney Afrika'ya verdikleri önemi dile getirerek, gelecekte ülkede yeni okullar açmayı planladıklarını kaydetti.

Açılışı gerçekleştiren eğitim kurumu, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde 250 öğrenciye hizmet verecek.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

Benzer haberler

Maarif Vakfının Güney Afrika'daki ilk eğitim kurumu açıldı

Maarif Vakfının Güney Afrika'daki ilk eğitim kurumu açıldı