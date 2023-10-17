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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnanlı doktora göre İsrail’in saldırısına maruz kalan 7 sivilde beyaz fosfor belirtileri görüldü

Acil Servis Doktoru Muhammed Mustafa, "Acil servimize gelen hastalarda çok yüksek seviyede terleme ve çok defa kusmalar görüldü. Hastalarda beyaz fosfor semptomlarına rastlandı. Fosforun kokusunu alabiliyorduk." dedi.

İdiris Okuduci  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Lübnanlı doktora göre İsrail’in saldırısına maruz kalan 7 sivilde beyaz fosfor belirtileri görüldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 7 kişinin "beyaz fosfor" semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AA muhabiri, İsrail'in Lübnan'ın sınırdaki Ed-Duhayra köyüne yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıda, sivilleri tahliye etmeye çalışan sivil savunma yetkilisi ve yaralıları tedavi eden doktorla görüştü.

Yaralıların tedavi gördüğü Sur kentindeki İtalya Hastanesi Acil Servisi Doktoru Muhammed Mustafa, "(Sınırdan) Acil servimize gelen hastalarda çok yüksek seviyede terleme ve çok defa kusmalar görüldü. Hastalarda beyaz fosfor semptomlarına rastlandı. Fosforun kokusunu alabiliyorduk." dedi.

Hastalara müdahale etmeden önce eldiven ve maske taktıklarını belirten Mustafa, "Hastaların elbiselerini çıkarıp baştan aşağı bol su ile yıkadık. Ardından oksijen terapisi yapıldı. 7 hasta geldi. 5'i sivil savunma ekibi, 2 kişi de köylüydü." bilgisini paylaştı.

"Bombanın dumanı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyorduk"

Sur Kenti Sivil Savunma Dairesi Müdürü Ali Safiyeddin de İsrail'in saldırı başlattığı günden bu yana bölgede mahsur kalan köylülerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çatışmaların pazartesi günü Ed-Duhayra köyünde çok şiddetlendiğini aktaran Safiyeddin, "Daha önce bombalama vardı ancak dün çok şiddetliydi. Bombaların beyaz fosforla yapıldığı belirtildi. Bombanın dumanı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyorduk. Köyde boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğu yönünde bilgi aldık." dedi.

Duhayra'da dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren toplamda 60 köylüyü tahliye ettiklerini aktaran Sur Kenti Sivil Savunma Dairesi Müdürü Safiyeddin, "Ekibimizden 4 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

İsrail ve Hizbullah arasında 16 Temmuz 2006'da patlak veren savaşta da bölgeden köylüleri tahliye ettiklerini hatırlatan Safiyeddin, "O dönemde böyle bombalar görmedik. İlk defa böyle füzeler görüyoruz. Ed-Duhayra'daki dumandan çok koku geliyordu." şeklinde konuştu.

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