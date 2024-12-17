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Dünya

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in çekildiği beldede 4 kişinin cesedi çıkarıldı

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği el-Hıyam beldesinde enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Lübnan'ın güneyinde İsrail'in çekildiği beldede 4 kişinin cesedi çıkarıldı Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lübnan ordusunun yardımı ve koordinasyonunda el-Hıyam'ın Kuzey Mahalle bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin bölgedeki tarım arazilerinde de arama çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ana kadar 4 kişinin cesedinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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