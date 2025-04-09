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Dünya

ABD, Batı Şeria'da İsrail saldırısında ölen vatandaşı Filistinli çocuğun ölümüne sessiz

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli Ömer'in ailesi, ABD'nin bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD, Batı Şeria'da İsrail saldırısında ölen vatandaşı Filistinli çocuğun ölümüne sessiz Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Batı Şeria'nın Ramallah şehrine bağlı Turmusiya beldesinde, ABD vatandaşlığı bulunan 14 yaşındaki Ömer, 6 Nisan'da İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi.

Ömer'in İsrail güçleri tarafından sıkılan, 7 kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla 2'si ağır, yaralanan 3 çocuk da hastaneye kaldırıldı.

İsrail, Ömer ve arkadaşlarının, "araçlarına taş attığı" gerekçesiyle, saldırıya uğradığını iddia ederken, Ömer'in ailesi iddiaları reddederek oğullarının bahçede çağla yediğini belirtti.

"İsrail güçleri Ömer'i kasten öldürdü"

Ömer'in Filistin bayrağına sarılı cenazesi, evlerinin önünden Turmusiya beldesindeki camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Filistinliler, İsrail'e sloganlarla tepki gösterdi.

Cenaze töreni sırasında ABD pasaportunu gösteren Ömer'in babası Muhammed Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, oğluma saldırılması konusunda İsrail'in söylemi karşısında sessiz. İsrail, Ömer'i kasten öldürdü. Ona 7 kurşun sıktı. Bunlardan ikisinin göğsüne ve kalbine, diğerleri başına ve vücudunun diğer bölgelerine isabet etti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in iddiasını reddeden Filistinli baba , "İsrail, onu yaralayabilirdi veya gözaltına alabilirdi, ancak onu kasten infaz ettiler. 14 yaşında bir çocuk kesinlikle İsrail için bir tehdit oluşturmaz. Bir tarlada çağla yiyordu." dedi.

Washington'un çifte standardı

Ömer'in ve arkadaşlarının İsrail saldırısı sonrasında hastaneye kaldırıldığını ve bu esnada ABD Büyükelçiliğiyle iletişime geçtiğini anlatan Rabia, gece saatlerinde oğlunun ölüm haberini aldığını söyledi.

Rabia, İsrail'in iddiasını destekleyecek bir delil gösteremediğine dikkati çekerek, "ABD'nin göz yumduğu yerleşimcilerin saldırılarına dair görüntüler var. ABD ayrımcılık yapıyor ve çifte standart politikası izliyor." diye konuştu.

Acılı baba oğlu Ömer'in ABD pasaportunu göstererek, "Bu pasaportta, ABD'nin bu pasaportun sahibini korumak için gerekirse donanma filosunu konuşlandıracağı yazıyor. Bu filo nerede? İşte ABD vatandaşı oğlum cinayete kurban gitti. ABD vatandaşı olan bir Filistinli ve İsrailli arasında bir ayrım var. ABD, İsrail'in küstahlığını ve katliamlarını durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in "kasti ve sürekli" saldırıları

Turmusiya Belediye Başkanı Lafi Edib ise Filistinli çocukların çağla bahçesindeyken İsrail saldırısına uğradığını vurgulayarak, "İsrail onları kasten hedef aldı." şeklinde konuştu.

İsrail'in, Filistinli çocukların araçlara taş attığı iddiasına ilişkin Edib, "Eğer bu hikaye doğru olsaydı, gözaltına alınabilirlerdi." dedi.

Edib, "(Ömer) Rabia soğukkanlı bir biçimde öldürüldü. Ambulansa alınması engellendi. Ölünceye kadar alıkonuldu." ifadeleriyle İsrail'in ölümden tamamen sorumlu olduğunu kaydetti.

Turmusiya beldesinin İsrail ordusu ve İsraillilerin kasıtlı ve sürekli saldırılarına sıklıkla maruz kaldığını dile getiren Edib, "İsrail'in yasa dışı işgalci bir güç olarak cezasız kalması, onu daha fazla suç işlemeye ve ihlale teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

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