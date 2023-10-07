İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra binlerce yüksek teknoloji çalışanı ülkeyi terk etti
İsrail'de 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların ardından, yaklaşık 9 ayda, yüksek teknoloji sektöründe çalışan 8 bin 300 civarında kişinin güvenlik nedeniyle ülkeyi terk ettiği bildirildi.
Kudüs
İsrail İnovasyon Kurumu, yüksek teknoloji sektöründeki istihdam eğilimlerini aktaran 2025 Yüksek Teknoloji İstihdam Durum Raporu'nu yayımladı.
Rapora göre, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının neden olduğu korku, beyin göçünü ve yüksek teknoloji alanında çalışanların ülkeden çıkışını tetikliyor.
İsrail'de toplam istihdamın yüzde 11,4'ünü oluşturan yüksek teknoloji alanındaki istihdamda 2022'den bu yana durgunluk yaşanmaya ve istihdam sayısı azalmaya başladı. Sektörde çalışan sayısı, 2024'te 10 yıl aradan sonra ilk kez 5 bin kişilik bir düşüş gösterdi. Bu durumun, devam eden savaşın ekonomiye verdiği zarardan kaynaklandığına dikkati çekildi.
Ekim 2023 ila Temmuz 2024 arasında, yüksek teknoloji alanında çalışan yaklaşık 8 bin 300 kişinin savaş nedeniyle İsrail'i terk ettiği ve bunun sektördeki toplam iş gücünün yüzde 2,1'ine tekabül ettiği bildirildi.
Söz konusu dönemde yüksek teknoloji sektöründeki birçok İsrailli şirketin yatırımlarını azalttığı ve çalışanlarını ABD ve Avrupa'ya taşınmaya teşvik ettiği aktarıldı.
İsrail'den yüksek teknoloji çalışanlarının beyin göçünü durdurmak için mevcut güvenlik ve siyasi durumdan kaynaklanan belirsizliklerin ortadan kalkması istikrarın sağlanması gerekliliğine işaret edildi.
Sektörün İsrail'in en önemli vergi geliri kaynaklarından biri olduğu, bu durumun mali politikalar üzerinde de endişeye neden olduğu ve ülke ekonomisini olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığı vurgulandı.
İsrail İnovasyon Kurumu Üst Yöneticisi (CEO) Dror Bin, ülkesinin güvenlik, siyasi ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde söz konusu verilerin "acil dikkat gerektiren zorluklara" işaret ettiğini kaydetti.
Bin, ülkeyi terk eden çalışanların İsrail'e dönüşü için hükümet ve sektör yöneticilerinin birlikte çalışarak önlemler alınması gerektiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.