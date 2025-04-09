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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı evleri hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesinde hava saldırısıyla bazı evleri bombaladığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı evleri hava saldırılarıyla hedef aldı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, Nebatiye kentine bağlı Yatir beldesindeki bazı vatandaşları telefonla uyararak evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail ordusu, daha sonra Yatir beldesi üzerinde uçuşlarını sürdüren savaş helikopterlerinden fırlatılan füzelerle bazı evleri hedef aldı.

Bu arada İsrail savaş uçaklarının ayrıca Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yoğun uçuşlar yaptığı belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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