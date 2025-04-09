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Dünya

İsrail ordusunda, askerlerin dini nedenlerle sakal bırakması tamamen serbest hale getirildi

İsrail ordusunda, askerlerin dini nedenlerle sakal bırakmasının "izne tabi olması" kuralı kaldırılarak tamamen serbest hale getirildi.

Faruk Hanedar  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İsrail ordusunda, askerlerin dini nedenlerle sakal bırakması tamamen serbest hale getirildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN, "İsrail ordusunda devrim" başlığıyla duyurduğu haberde, dini nedenler ya da kişisel tercih ve tıbbi gerekçelerle sakal bırakmanın özel izne tabi olması kuralının kaldırıldığını belirtti.

Karara göre, tüm askerlerin, askeri görünümlerini ortadan kaldırmayacak şekilde, özel izin almaksızın sakal bırakabileceği kaydedildi.

Likud Partisi Milletvekili Kathrin Shitrit'in Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail ordusundan yetkililerle beraber hazırladığı yasa tasarısı kapsamında bu adımın atıldığı belirtildi.

Shitrit, Savunma Hizmeti Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında kadın askerler için de farklı renklerde oje kullanımının serbest bırakılacağını söyledi.

Bir adaletsizliği ortadan kaldırdıklarını dile getiren Shitrit, "Temel bir Yahudi sembolü olan sakal bırakmanın, İsrail ordusunun görev amacıyla hiç ilgisi olmayan arkaik bir bürokratik yoldan geçmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

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