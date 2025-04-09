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Politika

Türkiye, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin sunumu 30 Nisan'da yapacak

Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarından doğan sorumluluklarına yönelik 30 Nisan'da sözlü sunum yapacağı bildirildi.

Selman Aksünger  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Türkiye, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin sunumu 30 Nisan'da yapacak

Lahey

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki BM, diğer uluslararası kuruluşlar, üçüncü devletlerin varlığı ve faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarıyla ilgili danışma görüşü sürecinde 40 devlet ve 4 uluslararası kuruluşun sözlü sunum yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından temsil edilecek Türkiye'nin, 30 Nisan Çarşamba günü yerel saatle 15.00-15.30 (TSİ 16.00-16.30) arasında sunumunu gerçekleştireceği kaydedildi.

Sözlü duruşmaların 28 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar Divan'ın merkezi olan Lahey'deki Barış Sarayı'nda kamuya açık şekilde yapılacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in sözlü sunum yapacak ülkeler arasında yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, sözlü sunumlara katılacak uluslararası kuruluşların İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), BM Genel Sekreterliği, Arap Ligi ve Afrika Birliği olduğu kaydedildi.

45 ülke ve 4 kuruluş yazılı beyanda bulunmuştu

İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik kısıtlamalarının ardından, Norveç'in girişimi ve Türkiye'nin de desteğiyle BM Genel Kurulu'nun, UAD'den danışma görüşü talep etme süreci başlatılmıştı.

Daha önce aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 devlet ve uluslararası kuruluş yazılı beyanlarını Divan Yazmanlığına sunmuştu.

Yazılı beyan sunan ülkeler ve kuruluşlar arasında Malezya, Rusya, Pakistan, Katar, Slovenya, İspanya, Macaristan, Güney Afrika, İrlanda, Suudi Arabistan, Ürdün, Lüksemburg, İran, Endonezya, Çin, Hollanda, Brezilya, Cezayir, Belçika, Tunus, Norveç, Mısır, İsrail, Fransa, Polonya, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika yer almıştı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı, 31 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girmişti.

Türkiye, BM Genel Kurulunun 19 Aralık 2024 tarihli ve "İsrail Devleti'nin, Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası örgütler ve üçüncü devletlerin mevcudiyeti ve faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri" hakkında UAD danışma görüşü talebine yazılı beyanda bulunmuştu.

Türkiye'nin yazılı beyanında BM'ye üye devletlerin sorumlulukları, BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları ile İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin beyanlar yer almıştı.

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