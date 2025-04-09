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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, Refah'ı işgal ederek kentteki bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal ederek bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini duyurdu.

Burak Dağ  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İsrail Savunma Bakanı, Refah'ı işgal ederek kentteki bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini duyurdu

Kudüs

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze'deki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru'na" düzenlediği ziyarette, "Geniş alanlar ele geçiriliyor ve İsrail'in güvenlik bölgelerine ekleniyor, bu da Gazze'yi daha küçük ve daha izole hale getiriyor.” açıklamasında bulundu.

Bakan Katz, İsrail ordusunun Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasındaki bölgede "tam kontrol sağlayacağını" ve Refah'ı "tampon bölgeye" dönüştüreceklerini açıkladı.

Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın şubat ayında duyurduğu Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını uygulamak için adımlar attıklarını da öne sürdü.

İsrail ordusunun Gazze'yi işgal ederek parçalaması devam ediyor

İsrail ordusu, 18 Mart'a kadar geçerli ateşkeste tampon bölge olarak ilan ettiği Gazze Şeridi'nin çevresinde yüzde 18'lik bir alanı işgal ediyordu.

Ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılarına başlayan İsrail ordusu, çok sayıda kent ve mahallede Filistinlileri "tahliye emirleri” tekrar zorunlu göçe tabi tutmaya başladı. Gazze Şeridi çevresinde tampon bölge olarak açıkladığı alanda da hakimiyetini genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nu yeniden işgal etti.

İsrail ordusu bunun yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran "Morag" isimli yeni bir koridor inşa ettiğini açıkladı.

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