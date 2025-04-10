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Dünya

Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması İsrail'i rahatsız etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması, iki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren İsrail'i rahatsız etti.

Burak Dağ  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması İsrail'i rahatsız etti

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un haziran ayında eş başkanlık edecekleri iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta, Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Saar, "Bu tür eylemler bölgemize barışı, güvenliği ve istikrarı yakınlaştırmayacak, tam tersine daha da uzaklaştıracak. Hayali Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması, teröre destek vermek ve Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Macron'dan Filistin'i tanıma açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.

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