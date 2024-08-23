Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,763.70
BTC/USDT
64,430.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Said Amori, Ali Semerci  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı

Kudüs

İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, roketlere karşı konulması ve bazılarının düşmesinin, Batı Celile'deki Ayn Zitim bölgesi yakınındaki Birya Ormanı'nın birçok noktasında yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona kenti ve çevresine doğru 40 roket atıldığını tespit ettiği ve bu roketlere karşı koyması sonucu yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığı, "noterlikler üzerinden sığınmacıların işlemlerinin yapıldığı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "M çiçeği" hastalığına ilişkin bilgilendirme
İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Benzer haberler

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı

İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Huvvara'daki Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin saldırıları endişesiyle kendi evlerinde "hapis hayatı yaşıyor"

Huvvara'daki Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin saldırıları endişesiyle kendi evlerinde "hapis hayatı yaşıyor"
Gazze'de öldürülen çocukların parçalanmış cesetleri katliamın dehşetini gözler önüne seriyor

Gazze'de öldürülen çocukların parçalanmış cesetleri katliamın dehşetini gözler önüne seriyor
İzmir'deki yangınlar endemik bitkileri de tahrip etti

İzmir'deki yangınlar endemik bitkileri de tahrip etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet