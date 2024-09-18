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Dünya

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda gündeme gelen BAC firmasıyla ilgili soru işaretleri artıyor

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını ürettiği iddia edilen Macaristan merkezli BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) hakkında soru işaretleri artarken, şirketten halen açıklama yapılmadı ve internet sitesi kapatıldı.

Bahattin Gönültaş  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda gündeme gelen BAC firmasıyla ilgili soru işaretleri artıyor Fotoğraf: Jakub Porzycki/AA

Berlin

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etti.

AA muhabiri iddialara karşı bir açıklama için Macar firmayla telefon ve e-mail yoluyla temasa geçmeye çalıştı ancak herhangi bir yanıt alınamadı.

TSİ 14.30 itibarıyla, hakkında soru işaretlerinin arttığı şirketin internet sitesi erişilemez hale getirildi.

Merkezi Budapeşte'deki Szonyi Yolu üzerinde yer alan şirket, 2022'de kuruldu. Arcidiacono Cristiana Rosaria şirketin genel müdürü ve sahibi olarak gösteriliyor.

Rosaria'nın LinkedIn'deki profilinde, BAC Consulting'in iş geliştirme, yönetim danışmanlığı, strateji ve ortaklık planlamasıdır, liderlik gelişimi, çevre danışmanlığı, siyasi danışmanlık, hakla ilişkiler ve telekomünikasyon hizmetleri verdiği bilgisi yer alıyor.

Rosari'nın Avrupa Komisyonu'nda yaklaşık 3 yıl değerlendirme uzmanı olarak çalıştığı da profilinde bulunuyor.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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