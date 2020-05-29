Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Mahmut Geldi   | 29.05.2020
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı

Beyrut

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Ülkedeki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Fetva Kuruluna bağlı İslam Vakıfları Genel Müdürlüğü bünyesindeki camilerde, bugün itibarıyla cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına başlandı.

Cuma namazının eda edildiği başkent Beyrut'un merkezindeki Büyük Ömer Camisi ve Muhammed Emin Camisi ile ülkedeki diğer camilerde, Kovid-19 önlemleri doğrultusunda okunan hutbeler kısa tutuldu. Cemaat de maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek namaza durdu.

Beyrut'taki Muhammed Emin Camisi İmam Hatibi ve Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun camiler tüm vakit namazları için ibadete açıldı." dedi.

Camilerde cemaatle namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri hususunda uyarıldığının altını çizen Kurdi, Müslümanların ve tüm insanların bu salgından bir an önce kurtulması için dua ettiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta camilerin sadece ezan okunması için açık tutulacağını, cemaatle namaz kılmanın ise askıya alındığını açıklayan Fetva Kurulu, 8 Mayıs itibariyle sadece cuma namazı için camilerin açılacağını duyurmuş ancak vaka sayılarında görülen artış üzerine sonraki hafta bu kararını geri çekmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19'un ilk olarak 21 Şubat'ta görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısının 1172, vefat sayısının ise 26 olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı

Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı

Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ecdadımızı minnetle anıyoruz

Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı

Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı
Selimiye Camisi'nde şükür kurbanı kesildi

Selimiye Camisi'nde şükür kurbanı kesildi
Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı

Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı