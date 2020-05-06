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Dünya

Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor

Lübnan İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cami ve kiliselerde ara verilen cuma namazı ile pazar ayinlerine izin verileceğini duyurdu.

Mahmut Geldi   | 06.05.2020
Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor

Beyrut

Lübnan'da İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla cemaatle ibadetlerin askıya alındığı cami ve kiliselerde sadece cuma namazı kılınması ile pazar ayinlerinin yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Cami ve kiliselerdeki doluluk oranının yüzde 30'u geçmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, ibadethanelerde ayrıca sağlık önlemlerine tamamıyla uyulması şartının gözardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Camilerde cuma namazı kılınacak

Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, mart ayından bu yana ibadetlere kapatılan camilerde 8 Mayıs'tan itibaren cuma namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Cuma namazı için birtakım koruyucu önlemlerin alınacağına da işaret edilen açıklamada, abdestin evde alınacağı, cami girişinde ateş ölçme uygulaması, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar ile kadın ve çocukların girişine izin verilmemesi, tokalaşmama ve saflar arasında mesafe bırakma gibi tedbirlere uyulacağı ifade edildi.

Camilerin bu aşamada teravih ve 5 vakit namaza kapalı kalmaya devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, Başmüftü Abdullatif Deryan ve bölge müftülerinin ilgili sağlık yetkilileriyle yapacakları istişareler doğrultusunda camilerin aşamalı olarak açılmaya devam edeceği kaydedildi.

Hutbelerin 10 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa tutulması yönünde de imam hatiplere genelge gönderildi.

Fetva Kurulu, 15 Mart'ta salgına karşı camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığını açıklamıştı.

Lübnan hükümeti de dünkü toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamındaki kısıtlamaları 24 Mayıs'a kadar uzatma kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 750, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurdu.

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