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Dünya

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'den teknokrat hükümet vurgusu

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, uluslararası toplumun güvenini kazanacak bir teknokrat hükümeti kurma konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

Omar Alothmani,Said İbicioğlu   | 23.09.2020
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'den teknokrat hükümet vurgusu

Beyrut

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, ofisi kanalıyla yaptığı yazılı açıklamada, Lübnanlıları tatmin eden ve tüm tarafların üzerinde anlaştığı Fransız girişiminde öngörülen ekonomik, mali ve parasal reformları uygulamaya çalışan önemli bir hükümet kurmak istediğini açıkladı.

Hükümetin Lübnanlıların ve uluslararası toplumun güvenini kazanabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olması için daha önce belirttiği ilkelere bağlı olduğunu vurgulayan Edip, bunu ekonomiyi boğulmaktan kurtarmak için gerekli dış desteğin alınması için yapacağını söyledi.

Lübnan'da yeni hükümet, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığına kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı nedeniyle kurulamıyor.

Halk teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabine istiyor

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokrat hükümeti kuracağını vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1 Eylül'de Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

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