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Dünya

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı Fotoğraf: Suleiman Amhaz/AA

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, olayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını ve ikisinin çocuk olduğunu, yaralı sayısının ise 2 bin 750 ile 2 bin 800 arasında olduğunu belirten Ebyad, yaralı sayısının tam tespit edilememesinin bazı kişilerin farklı sağlık kurumlarına başvurmasından kaynaklandığını kaydetti.

Ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu ve yoğun bakımlarda tedavilerinin sürdüğünü aktaran Ebyad, patlamaların ardından hastanelere getirilen yaralılardan 460 kişinin ameliyat edildiğini, bunların çoğunluğunun göz ve yüz bölgelerinden yaralandığını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, "İsrail gibi düşman bir ülkeden her an bir saldırı bekledikleri" için, sağlık açısından tüm hazırlıkları ve tedarikleri tamamlama yönünde daha önce adımlar attıklarının altını çizdi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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