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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan'da binlerce kişi Gazze'de öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Lübnan'ın Sayda kentinde binlerce kişi, İsrail'in 35 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İdiris Okuduci  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Lübnan'da binlerce kişi Gazze'de öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Sayda

Lübnan müftülüğünün çağrısı üzerinde ülkenin güneyindeki Sayda kentinde cuma namazı kentteki stadyumda kılındı.

Toplu cuma namazı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Lübnanlı tarafından eda edildi.

Güney Vilayeti Müftüsü Selim Susan tarafından okunan cuma hutbesinde ise Gazzeliler için dua edildi.

Cuma namazının ardından Gazze'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, bölgeye gönderilmek üzere bağış toplandı.

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